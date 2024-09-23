شكرا لقرائتكم خبر مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكوا باور يهنئ المملكة قيادةً وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني: فخورون بالمساهمة في هذه القصة الملهمة وبناء مستقبل أكثر إشراقًا لمملكتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع محمـد عبدالله أبـونــيان، مـؤسـس ورئيس مجلس إدارة أكوا بـاور، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة.



وتحت شعار "نحلم ونحقق"؛ يحتفي اليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة بعدما يقارب القرن الكامل من الإنجازات في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتقدم التكنولوجي.

ويُجسد هذا اليوم معاني الروح الجماعية التي قادت توحيد هذه البلاد، والرؤية التي صاغت هويتها وقادتها نحو آفاق جديدة من الابتكار والازدهار.

ويمثل هذ اليوم لشركة أكوا باور، لحظة فخر تلهمها في رحلة الطموح التي تشهدها المملكة في مجالي الطاقة والمياه.



ويعود الفضل في تحقيق تلك الإنجازات إلى توجيهات حكومة المملكة، وتفاني مسؤوليها بمن فيهم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة؛ ومعالي المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، حفظهما الله.



وبهذه المناسبة، قال أبونيان: "يمثل اليوم الوطني الرابع والتسعين دليلًا ملموسًا على مسيرة التقدم والريادة العالمية التي خاضتها المملكة. واليوم؛ نشارك المواطنين والمقيمين فرحة الاحتفال بروح الوحدة والطموح التي تميز بلادنا. تفخر أكوا باور بالمساهمة في هذه القصة الملهمة من خلال دعم الأهداف الطموحة للمملكة في مجال إزالة الكربون".



وأضاف أبونيان: "بصفتنا شركة وطنية، نفخر بدعم رؤية السعودية 2030. ونؤمن بأن استثمارنا في القدرات والمواهب المحلية سيُسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لشركتنا، ويدعم تقدم المملكة وازدهارها".



وتسعى المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030 إلى توليد 50% من حاجتها للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وهو الهدف الذي أصبح ممكنًا بفضل البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي يسعى إلى مضاعفة قدرات إنتاج الطاقة المتجددة في المملكة، حيث تعمل شركة أكوا باور جنبًا إلى جنب مع صندوق الاستثمارات العامة لتحقيق 70% من أهداف هذا البرنامج.