في غارة على بيروت.. إعلام: إسرائيل تستهدف الرجل الثالث في حزب الله

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربة محددة الأهداف في بيروت، مساء اليوم الاثنين، فيما ذكرت إذاعة الجيش أن المستهدف هو القيادي في حزب الله علي كركي.

وقامت الطائرات الإسرائيلية بشن غارة على حي ماضي في الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر بأن "هدف الهجوم في بيروت هو القيادي علي كركي، وهو قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله، وهو الرجل الثالث في سلم القيادة."

وأشارت قناة "سكاي نيوز عربية"، نقلا عن مصدر عسكري لبناني، إلى مقتل علي كركي في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الضربة الإسرائيلية على منطقة حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت تمت باستخدام 3 صواريخ .

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن إسرائيل تعمل على توسيع نطاق ضرباتها ضد جماعة حزب الله، في جميع أنحاء لبنان.

وقال جالانت: "نعمل على توسيع نطاق ضربات جيش الدفاع الإسرائيلي ضد أهداف حزب الله في جميع أنحاء لبنان".

وتأتي تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي في الوقت الذي تشن فيه تل أبيب اليوم الإثنين، هجمات "كثيفة" على جنوب لبنان، أدت إلى مقتل 182 شخص وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وكان جالانت قد صرح أمس الأحد، بأن "حزب الله بدأ يستشعر بعض قدراتنا".

وأضاف: "ستستمر هذه التحركات حتى نصل إلى وضع نعيد فيه سكان الشمال إلى منازلهم بأمان، هذا هو الهدف، وهذه هي المهمة، وسنفعل كل ما هو ضروري لتحقيق ذلك".