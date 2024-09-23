الرئيس الإيراني: حلفاؤنا لا يتلقون الأوامر منا ويتخذون قراراتهم وفق تقديرات الدفاع عن أنفسهم

أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في تصريح له من نيويورك، الى أن "اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية في طهران لن يبقى دون رد وردنا قادم، ونحن لا نسعى لامتلاك القنبلة النووية وهذا النوع من السلاح ليس في عقيدتنا العسكرية".
ولفت بزشكيان، الى أننا "مستعدين للحوار مع واشنطن وحل الخلافات ويجب عليها الالتزام بتعهداتها، وحلفاؤنا لا يتلقون الأوامر منا ويتخذون قراراتهم وفق تقديرات الدفاع عن أنفسهم".
وذكر أننا "مستعدين لوضع كل أسلحتنا جانبا لكن السؤال هو عن مدى استعداد إسرائيل لفعل الشيء نفسه، ومستعدون للعمل على خفض التوترات في المنطقة لكن إسرائيل لا تريد ذلك وتصعد الحرب وتوسعها".
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