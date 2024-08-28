شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليون برميل يوميًا.. انخفاض في إنتاج النفط بليبيا والان نبدء بالتفاصيل

تجميد الإنتاج

الدمام - شريف احمد - انخفض إنتاج النفط الليبي بمعدل أكثر من النصف الأسبوع الجاري، وهناك مخاوف من فقدان السوق العالمي لما يقرب من مليون برميل يوميًا، حيث قلصت حقول النفط في البلاد عملياتها وسط أزمة بشأن اختيار محافظ للبنك المركزي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.وانخفض الإنتاج بمعدل حوالي 450 ألف برميل يوميا منذ أمرت السلطات شرقي البلاد أمس الأول الاثنين بوقف الإنتاج، وفقا لمصادر مطلعة.وكانت البلاد تضخ مليون برميل يوميا قبل الأمر الذي صدر يوم الإثنين، وتقع الأغلبية العظمى من حقول الإنتاج شرقي البلاد.وجاءت خطوة السلطات شرقي البلاد بتجميد الإنتاج والصادرات تمامًا، في رد فعل على قرار من الحكومة المعترف بها دوليا في الغرب باستبدال محافظ البنك المركزي، الصديق الكبير.ورفض الكبير، الذي له حلفاء في حكومة شرق ليبيا أن يتنحى من المنصب الحساس حيث تتم إدارة مليارات الدولارات من عائدات النفط بين الحكومتين.