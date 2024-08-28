شكرا لقرائتكم خبر عن أقل من التوقعات.. استمرار تراجع مخزون النفط الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد تراجعه بشدة خلال الأسبوع الماضي، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجعًا جديدًا في مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأقل كثيرا من التوقعات.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية اليوم الأربعاء، أن مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة تراجع خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 23 أغسطس الحالي بمقدار 800 ألف برميل، بعد تراجعه بمقدار 6ر4 مليون برميل في الأسبوع السابق.

في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 3 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي. تراجع مخزون البنزين ومع التراجع الأقل من المتوقع، أصبح المخزون الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي 2ر425 مليون برميل، أي أقل بنسبة 4% تقريبًا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

في المقابل، ذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بمقدار 2ر2 برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 3% تقريبًا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية. مخزون المكررات النفطية وفي الوقت نفسه، ارتفع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل "السولار" بمقدار 300 ألف برميل ليصبح أقل بنسبة 10% تقريبًا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.