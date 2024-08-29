شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على معنى البروتستو والإفلاس والفرق بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الافلاس عام 2023، تراجع حالات بنسبة 13%، ينشر ”الخليج 365” مفهوم البروتستو والإفلاس والفرق بينهما.

يعتبر البروتستو هو عدم وجود رصيد بالبنك يكفي لقيمة "الكمبيالة" المحررة المستحقة الدفع على التاجر، وبالتالي ينتج عنها اتخاذ إجراءات ضده وتسمى "البرتسة لهذه الكمبيالة" عن طريق المحكمة واتخاذ إجراءات إشهار الإفلاس، لذا فهي المرحلة السابقة على إشهار الإفلاس.

وترصد نشرة البروتستو الصادرة عن جهاز الإحصاء، حركة عدد حالات احكام الإفلاس والبروتستو وقيمة الدين لجميع أنشطة الدولة، وينقسم البروتستو إلى بروتستو عدم الدفع أي "حالات التوقف عن الدفع"، وبروتستو دفعت قيمته، وجميع حالات البروتستو موزعة طبقا لشهور السنة.



أما الإفلاس فى المقابل، فيعتبر التاجر في حالة إفلاس إذا توقف عن دفع ديونه التجارية، وذلك بمجرد رفع دعوى ضده أمام المحاكم الاقتصادية بمعرفة الدائن، ويشهر إفلاس التاجر فعلا فور صدور حكم نهائي ضده بإشهار الإفلاس ويتم إشهار إفلاس التاجر بناءا على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة.