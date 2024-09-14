ردود فعل دولية على المجزرة الإسرائيلية في مدرسة للأونروا بالنصيرات

القاهرة - كتب محمد نسيم - علقت عدد من دول العالم، اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024، على المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة والتي أدت لاستشهاد نحو الـ15 مواطناً.

وفيما يلي نصوص التعقيبات كما وصلت "سوا":

الأردن:

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات قصف إسرائيل مدرسة تابعة لوكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في مخيم النصيرات، مما أسفر عن ارتقاء العشرات ومن بينهم ستة من موظفي الأنروا وإصابة عدد من الفلسطينيين، خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان أن استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ما هو إلا نتيجة لغياب موقف دولي فاعل وحازم ينهي هذا العدوان المتواصل على قطاع غزة، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

كما أكد السفير القضاة رفض المملكة واستنكارها لهذا الفعل الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ومع قواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩، مشدداً على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطنيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء، التي ينص القانون الدولي على وجوب ضمان حمايتها.

وشدد السفير القضاة على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة للكارثة الإنسانية في غزة، مؤكداً أن استهداف إسرائيل موظفي الإغاثة والأمم المتحدة، بما في ذلك الأنروا، هي جريمة حرب جديدة تضاف لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة وذهب ضحيتها آلاف الأبرياء.

وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية اللازمة له، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.

قطر:





مصر:

مصر تستنكر استمرار قصف الاحتلال مدارس النازحين بقطاع غزة

استنكرت جمهورية مصر العربية استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف وقصف مدارس ومنشآت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بقطاع غزة، وآخرها استهداف مدرسة الجاعوني بمخيم النصيرات.

كما شددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، على أن "استمرار استهداف المنشآت والمنظمات الأممية والدولية دون رادع أو محاسبة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مؤكدة أن ما يواجهه الأبرياء في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم وانتهاكات يتعين إنهاؤه بصورة فورية، والتعامل مع جذوره ومسبباته والذي يشكل مثالاً صارخاً على عجز النظام الدولي الراهن عن الدفاع عن مبادئه وقيمه بصورة غير انتقائية، وبشكل يهدد مصداقيته واستدامته، وبما يحتم اطلاع مجلس الأمن الدولي بدوره".

وطالبت مصر كافة الأطراف المؤثرة دولياً ببذل المزيد من الجهود، لضمان امتثال الجانب الإسرائيلي للالتزامات الدولية والإنسانية، مؤكدة على ما يجب أن يمثله انقاذ الأرواح واستعادة الحقوق الأساسية المسلوبة للشعب الفلسطيني من أولوية لدى المجتمع الدولي، بدلاً من الاكتفاء بالتشدق بقيم حقوق الإنسان بصورة انتقائية تتنافى مع عالميتها وشمولها.

أيرلندا:

وزير الخارجية الأيرلندي:

أدين الغارات الجوية الإسرائيلية التي أدت لمقتل موظفين من الأونروا في غزة

العاملون في المجال الإنساني يتحملون مخاطر لتوفير الغذاء والإمدادات الحيوية للناس ويجب حمايتهم

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا":

مقتل 6 من زملائنا بينهم مدير أحد ملاجئنا باستهداف إسرائيل مدرسة في النصيرات وسط غزة هو "أعلى عدد" من القتلى بين موظفينا في "حادث واحد"

المدرسة التي قتل فيها 6 من زملائنا في النصيرات وسط غزة قصفتها إسرائيل 5 مرات منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر وتأوي نحو 12 ألف نازح معظمهم نساء وأطفال

المصدر : وكالات