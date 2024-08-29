شكرا لقرائتكم خبر عن منصات للتطوير العقاري تطلق مشروع Begonia Residence خلال احتفالية ضخمة بحضور أهم الشخصيات العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت شركة منصات للتطوير العقاري احتفالية ضخمة بمناسبة الإطلاق الرسمي لمشروعها الرائد " Begonia Residence" بمدينة القاهرة الجديدة، حيث شهدت الاحتفالية حضور مستثمرين عقاريين وشركاء نجاح منصات للتطوير العقاري ومسئولي شركات التسويق العقاري.

قال المهندس أحمد مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقاري، إن هذا المشروع الجديد سيكون مشروعًا سكنيًا متكاملًا تقدم الشركة من خلاله للعملاء أسلوب حياة بأعلى معايير الجودة والرفاهية، كما يتميز المشروع بتصميم معماري رائع وفريد يحقق أفضل استفادة من موقعه الاستراتيجي.

وأوضح أن مشروع " Begonia Residence" مشروع سكني متكامل يقع في مكان مميز بقلب القاهرة الجديدة على مساحة 25 فدانًا، ويقع المشروع وسط أهم 4 محاور بمدينة القاهرة الجديدة وهو محور جمال عبد الناصر ومحور محمد نجيب ومحور الجزيرة بالإضافة إلى شارع التسعين الجنوبي، مما يجعل المشروع بالفعل في قلب مدينة القاهرة الجديدة، حيث يعد الموقع الاستراتيجي المميز أحد العناصر التنافسية التي تضمن نجاح المشروع.

وأشار إلى أن المشروع يضم عمارات سكنية بارتفاع أرضي و4 أدوار، وتبلغ النسبة البنائية 20% فقط من المشروع، والباقي مخصص للمساحات الخضراء، ويضم المشروع نادي اجتماعي، وحمام سباحة، وساحة انتظار سيارات تحت الأرض، مما يحافظ على الشكل الجمالي والتقسيم الداخلي المنظم للمشروع.

وأضاف أن " Begonia Residence" هو المشروع الخامس للشركة، ويأتي إطلاقه في إطار الخطة التوسعية للشركة بتنويع محفظة استثماراتها سواء في النشاط أو الموقع، فهو أول مشروعات الشركة السكنية، حيث يتم إدارته بطريقة ذكية تتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية في مجال التطوير العقاري.

وتابع أن الاحتفالية شهدت تقديم شرح وافٍ عن جميع تفاصيل المشروع، والإعلان عن أنظمة السداد التي تبدأ من 5% مقدم، وأقساط تصل حتي 8 سنوات، والتفاصيل الداخلية للمشروع والعناصر التي تضمن نجاحه وسط المنافسة القوية في منطقة شرق القاهرة، لافتًا إلى أن الاحتفالية حضرها عدد من مسئولي جمعية مطوري القاهرة الجديدة بالإضافة لعدد من رجال الأعمال.