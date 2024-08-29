شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة غرفة القاهرة تنظم معرض "أهلا مدارس" بقاعة جهاز المشروعات بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

عقد مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري اجتماعًا طارئًا اليوم الخميس لمناقشة تنظيم معرض أهلًا مدارس الرئيسي بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر المقرر انطلاق فعالياته الأسبوع المقبل، بتخفيضات هائلة.

ووافق مجلس إدارة الغرفة بالإجماع على المخصصات المالية لإقامة المعرض لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية ، ويُقام المعرض تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبتنظيم من غرفة القاهرة والوزارات والجهات المعنية المختلفة.

وأكد أيمن العشري على أهمية هذا المعرض الذي تلتف حوله الدولة بكافة مؤسساتها العامة والخاصة ، وهو ما يؤكد أهميته على الصعيد المجتمعي، كذلك له أهمية على الصعيد الاقتصادي لأنه داعم للتجارة الداخلية ، ولكن هدفه الأساسي هو الدعم المجتمعي وهو ما نركز عليه في وجود سلع ذات أسعار مخفضة وجودة عالية لمساندة أهالينا في ظل قرب دخول الموسم الدراسي الجديد.



ولفت رئيس غرفة القاهرة إلى أن المعرض سيتضمن كافة مستلزمات العام الدراسي الجديد من " أدوات كتابية – ملابس جاهزة – زي مدرسي – الأحذية والمنتجات الجلدية والحاسب الآلي – المواد الغذائية " وغيرها من السلع التي تحتاجها الأسرة المصرية والخاصة بالموسم الدراسي الجديد.

واتفق مجلس إدارة غرفة القاهرة على أهمية هذا المعرض الذي يقدم خدمات مجتمعية للمواطنين ، وهو دور مجتمعي لمنتسبي غرفة القاهرة في مختلف الأنشطة ويزداد خلال المواسم مثل الموسم الدرسي.