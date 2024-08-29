شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوات الكهربائية: فتح قنوات اتصال مع الشركات الأجنبية لتوفير المكونات للمصانع والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس بهاء العادلي رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، إن الشعبة تستهدف دعم الصناعة المحلية من خلال مساعدة المصانع على تسويق منتجاتها وفتح أسواق جديدة أمام صادراتها.

وأضاف «العادلي» في تصريحات صحفية اليوم على هامش افتتاح المعرض الدولي السادس للمبات الليد، أن الشعبة تتيح فتح قنوات اتصال بين الشركات المصرية ونظيرتها الأجنبية لتلبية احتياجات المصانع المحلية من الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وأوضح العادلي أن المعارض وسيلة فعالة لتمكين المصانع المحلية من استعراض منتجاتها أمام المستهلك المحلي والأجنبي وبعثات المشتريين بما يضمن الترويج للسلع المصرية بالتوازي مع خطة الدولة للوصول بالصادرات الى 145 مليار دولار بحلول 2030.

وطالب رئيس شعبة الأدوات الكهربائية وزارة الصناعة، بضرورة تسهيل استيراد المكونات الصناعية المستوردة من الخارج، لتشجيع المصانع الصغيرة على زيادة طاقتها الإنتاجية، إضافة إلى المساعدة على تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية.

وكشف «العادلي» عن ان عدد المصانع المسجلة لدى الشعبة بلغ نحو 1500 مصنع في القطاعات المختلفة، مؤكدا فرص أن هذه المصانع قادرة على سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.

وأكد العادلي، ضرورة توفير السيولة والتمويلات بجانب سرعة صرف مستحقات المصانع لدى الهيئات الحكومية لتمكينها من ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية أو التوسع في الاستثمارات القائمة.

ومن الجدير بالذكر أن المعرض الدولي السادس لتكنولوجيا الإضاءة يقام خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر، يشمل المعرض أحدث تقنيات الإضاءة مثل تكنولوجيا الليد، نظم الإضاءة الحديثة والديكورية، والمكونات الإلكترونية.

ويعد المعرض الدولي السادس لتكنولوجيا الإضاءة فرصة ذهبية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا.