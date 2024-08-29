شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة سبريا مصر لإنتاج الكيماويات بقيمة 16 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة سبريا مصر لإنتاج الكيماويات والبلاستيك، خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 40 مليون سهم بقيمة 16 مليار جنيه، وصفقة على شركة المراكز المصرية للتطوير العقاري بحجم تداول 77.3 ألف سهم بقيمة 354.7 مليون جنيه، وصفقة على شركة السد العالي للمطاحن بحجم تداول 284.9 ألف سهم بقيمة 28.5 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 40.9 مليون سهم بقيمة أكثر 16.4 مليار جنيه عبر تنفيذ 86 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه عند مستوى 2.103 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 6.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 130.5 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.95% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.73%، والعرب على 6.32%، واستحوذت المؤسسات على 38.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 40.5 مليون جنيه، 82.3 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 571.7 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 30774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 37653 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 13341 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7076 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 10148 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2916 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 7421 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1766 نقطة.