شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 20.3 مليار جنيه..90‎ ‎% نسبة تنفيذ شركات قطاع الأعمال العام لمشروعات حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

‏تواصل الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام العمل على قدم وساق في مشروعات المبادرة الرئيسية حياة كريمة وذلك لتنفيذ المشروعات المكلفة بها فى العديد من محافظات مصر، وفقا الجداول الزمنية المعدة لذلك.

‏و أظهرت البيانات الرسمية للشركة القابضة للتشييد والتعمير أن اغلب الشركات التابعة نفذت المشروعات المسندة لها بنسبة 90% فيما تم تنفيذ 25% من المشروعات بنسبة تصل إلى 100% وتم تسليمها بالفعل إلى جهات الإسناد المختلفة، خاصة في العديد من محافظات الصعيد، ‏لتقديم الخدمات لملايين المواطنين في مختلف المحافظات خاصة القرية المحرومة.

وتنفذ شركات العبد وإيجيكو، والنصر العامة للمقاولات حسن علام والمقاولات المصرية، مختار إبراهيم، والأسمنت المسلح، وهايديلكو، مئات المشروعات بتكلفة تصل لنحو 20.3 مليار جنيه، قاربت أغلبها على الانتهاء حيث إن أغلب المشروعات تخطت نسبة التنفيذ فيها 90%.

تتركز مشروعات الشركات 6 شركات تابعة تشارك في هذه المبادرة العملاقة في محافظات الصعيد بداية من الفيوم وفي وجه بحري في المنوفية والغربية والجيزة، وكفر الشيخ والشرقية، وهناك متابعة يومية من خلال لجان متخصصة ومتابعة دقيقة لكل المشروعات التي يتم تنفيذها في مبادرة حياة كريمة.

وتعد مبادرة حياة كريمة واحدة من أهم المبادرات التنموية في العالم، وهى مبادرة جديرة بأن يتم تقديرها على أعلى المستويات، ولاسيما بعد إشادة الأمم المتحدة بها والعديد من الجهات الإنمائية العالمية لتأثيرها الكبير على الشارع المصري، خاصة في الريف وفي المناطق المحرومة‬، ‏وذلك منذ أن اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة ملايين المصريين فى ربوع مصر واستعادة الريف المصري والقرية المصرية لقوتها وتلبيه كافة المطالب المجتمعية لها.