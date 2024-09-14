بالكونفيدرالية.. نجوم جديدة تدعم الزمالك أمام الشرطة الكيني

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه نادي الزمالك نظيره الشرطة الكيني في الثالثة من عصر اليوم السبت، بالعاصمة نيروبي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

من جانبه، أبدى جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، سعادته بتواجد عناصر قوية بالفريق تظهر للمرة الأولى على المستوى الأفريقي لعدم قيدهم بقائمة الموسم الأفريقي المنقضي.

ومن المنتظر أن يرى جمهور الزمالك في لقاء الشرطة الكيني اليوم، نجوم تشارك مع القلعة البيضاء أفريقيا للمرة الأولى أمثال عبدالله السعيد وناصر ماهر وحسام أشرف وأحمد محمود.

كما ألقى البرتغالي جوزيه جوميز محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين، صباح اليوم السبت، بمقر فندق إقامة البعثة بالعاصمة الكينية نيروبي، قبل مواجهة الشرطة الكيني.

ومنح المدير الفني تعليماته الفنية الأخيرة للاعبين خلال المحاضرة الفنية التي أقيمت بفندق الإقامة، وتحدث عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.

يذكر أن لقاء العودة سيقام بالقاهرة يوم 20 من الشهر الجاري.

تاريخ الزمالك أمام أندية كينيا:

بالنظر إلى مباراة اليوم أمام الفريق اليكيني نجد أن التاريخ ينصف الزمالك مع الأندية الكينية، حيث حقق الفوز في 13 مواجهة وتعادل في مباراة فيما تلقى الهزيمة في مناسبتين.

وكانت المواجهة الأولى للزمالك مع الأندية الكينية عام 1984 أمام جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا.

وشهد لقاء الذهاب انسحاب جورماهيا في الدقيقة 35 بعد تقدم الزمالك بهدف عن طريق طارق يحيى، وفي لقاء العودة انسحب الفريق الكيني ليفوز الأبيض (2-0).



وبعد 10 سنوات، عاد الزمالك لمواجهة جورماهيا مجددًا في المواجهة الثالثة، وذلك في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهى لقاء الذهاب (1-1)، قبل أن يحقق الأبيض الفوز في الإياب بالقاهرة (2-1).

وفي عام 1998، لعب الزمالك مع جورماهيا في دور الـ32 بكأس أفريقيا أبطال الكؤوس، وخسر الأبيض ذهابا (0-1)، لكن نجح في التأهل بالقاهرة بالفوز (4-0).

وتقابل الزمالك مع السكر الكيني في دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا في عام 2003، وحقق الزمالك الفوز بالقاهرة (3-0)، قبل أن يؤكد تفوقه في كينيا (4-1).



وفي عام 2005، واجه الزمالك منافسه توسكر الكينى في دور الـ32 من دورى دوري أبطال أفريقيا، وفاز الزمالك (1-0) في كينيا، وفي الإياب بالقاهرة انتصر الأبيض (3-1).

ونجح الزمالك في الفوز على أولنزى ستارز الكينى في دوري أبطال إفريقيا عام 2011، ذهابًا (4-0) وفي الإياب (1-0).

وفي عام 2019 بدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية، واجه الزمالك فريق جورماهيا للمرة الرابعة، ونجح الفريق الكيني في الفوز بلقاء الذهاب (4-2)، قبل أن يحقق الأبيض الفوز في القاهرة (4-0).

وفي عام 2022-2023، التقى الزمالك مع توسكر في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وفاز الأبيض في لقاء الذهاب (1-0)، وفي الإياب بالقاهرة انتصر (4-0).