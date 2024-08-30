الاقتصاد

أميك: بيع 11.4 ألف سيارة خلال يوليو 2024

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أميك: بيع 11.4 ألف سيارة خلال يوليو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أمانى سمير

الجمعة، 30 أغسطس 2024 02:00 ص

حققت مبيعات السيارات نمواً بنسبة 42.2% على أساس شهري في شهر يوليو من العام الجاري 2024 لتصل إلى نحو 11.4 ألف وحدة، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك)، وقد واصلت مبيعات السيارات ارتفاعها على مدى الأربعة أشهر الماضية بعد انخفاض قدره 43% على أساس شهري في مارس والذي شهد بيع 4200 .


وبالمقارنة السنوية ، إرتفعت مبيعات السيارات بنسبة 81.2% في يوليو من 6.3 ألف وحدة بيعت في يوليو 2023 ، وجاء النمو مدفوعا بإرتفاع مبيعات سيارات الركوب بنسبة 97.6% على أساس سنوي، والحافلات بنسبة 13.6%، والشاحنات بنسبة 27.2%.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements