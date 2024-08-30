شكرا لقرائتكم خبر عن أميك: بيع 11.4 ألف سيارة خلال يوليو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

حققت مبيعات السيارات نمواً بنسبة 42.2% على أساس شهري في شهر يوليو من العام الجاري 2024 لتصل إلى نحو 11.4 ألف وحدة، وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك)، وقد واصلت مبيعات السيارات ارتفاعها على مدى الأربعة أشهر الماضية بعد انخفاض قدره 43% على أساس شهري في مارس والذي شهد بيع 4200 .



وبالمقارنة السنوية ، إرتفعت مبيعات السيارات بنسبة 81.2% في يوليو من 6.3 ألف وحدة بيعت في يوليو 2023 ، وجاء النمو مدفوعا بإرتفاع مبيعات سيارات الركوب بنسبة 97.6% على أساس سنوي، والحافلات بنسبة 13.6%، والشاحنات بنسبة 27.2%.