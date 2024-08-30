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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 60ر219 نقطة، أو 57ر0% ،ليصل إلى 13ر38582 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 06ر15نقطة، أو56ر0% ،ليصل إلى 08ر2708 نقطة.
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