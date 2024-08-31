البنك الإسلامي للتنمية يفتتح مستشفيين في إندونيسيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

افتتح رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، بحضور معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر اليوم، مستشفيين متطورين، وإضافة أكثر من 1000 سرير عبر 6 مستشفيات جديدة في إندونيسيا بتمويل من البنك.

ونوه الدكتور الجاسر بالأثر التحويلي للمستشفيين الجديدين خاصة وحدات رعاية الأم والطفل، مشددًا على الدور الذي تلعبه في تقديم رعاية صحية عالمية المستوى للأسر الإندونيسية، مما يمثل خطوة هامة نحو تحسين الصحة العامة ودفع التنمية المستدامة في البلاد.

وأكد أن البنك الإسلامي للتنمية ملتزم بمساعدة إندونيسيا في تعبئة الموارد المالية خاصة وأن إندونيسيا هي ثالث أكبر مساهم في البنك.

يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية قدم في أقل من 4 سنوات تمويلًا بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي لثلاثة مشاريع صحية، مما جعل وزارة الصحة الإندونيسية أكبر شريك مؤسسي للبنك.

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