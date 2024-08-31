شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُعلن الحصاد الأسبوعي والان مع تفاصيل الخبر

• الوزارة تُطلق سلسلة لقاءات لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص.. وتستمر في الاجتماعات مع الشركاء الدوليين لترتيب أولويات التعاون المستقبلية • انعقاد الاجتماع الأول لصندوق مصر السيادي بعد التشكيل الجديد.. وتخريج دفعة جديدة من الشركات الناشئة ضمن مسرعة العمل المناخي CFA • وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد تُشارك في الاجتماعات السنوية للبنك بجنوب أفريقيا

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الحصاد الأسبوعي حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة، خلال الأسبوع المنتهي.

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الأول ضمن سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص تحت عنوان «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، والتي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وتعزيز التكامل بين الخطط الاستثمارية للدولة والبرامج التي ينفذها شركاء التنمية، من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز فرص التمويل المختلط، والتمويل الإنمائي، والمنح للقطاع الخاص، وبلورة الفرص في مجال ضمانات الاستثمار، والمسئولية المجتمعية للشركات.

صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية

وانعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، برئاسة الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيس مجلس إدارة الصندوق، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، حيث ناقش المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة للصندوق السيادي وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ووافق المجلس على التصديق على الميزانية تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للصندوق برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

كما أحيط مجلس الإدارة علماً باستقالة المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، المقدمة منه بتاريخ 4/6/2024، وقرر المجلس تكليف السيدة/ نهى رشدي خليل، رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، قائمًا بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، وذلك لحين إتمام إجراءات تعيين المدير التنفيذي الجديد.

حوار رفيع المستوي مع الحكومة والمؤسسات المالية اليابانية

كما عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حوار السياسات رفيع المستوى مع الحكومة والمؤسسات المالية اليابانية – الذي يُعقد بشكل سنوي - في إطار الجهود المبذولة لدفع العلاقات بين البلدين، ويتزامن مع مرور 70 عامًا على تدشين العلاقات الثنائية، وذلك استمرارًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لترتيب أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

دعم قطاع ريادة الأعمال في مصر

وفي سياق آخر، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في حفل شركة "انطلاق" بمناسبة إطلاق التقرير نصف السنوى لقطاع ريادة الأعمال في مصر، في نسخته الثانية، حيث أكدت أهمية قطاع ريادة الأعمال والابتكار في دفع جهود التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى تقرير THE MIDDLE-INCOME TRAP الصادر عن البنك الدولي، والذي يؤكد على أهمية الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، من أجل الوصول إلى النمو المُستدام والمتسارع. وأضافت أن هذا التسارع في النمو لن يحدث بدون دعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة.

مسرعة العمل المناخي CFA

وفي سياق متصل، شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تخريج الدفعة الثانية من مسرعة التمويل المناخي CFA، والتى تضم9 شركات ناشئة تعمل في مجالات متنوعة تشمل الزراعة، والطاقة، والنقل، والصناعة، وإدارة المخلفات، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والتي تستهدف دعم الشركات الناشئة في مجالات الطاقة والمياه والغذاء، ويتم تنفيذها بالتعاون بين السفارة البريطانية في مصر، وحاضنة أعمال Flat6Labs.

الشراكة مع الأمم المتحدة

في إطار رئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، فقد تم عقد الاجتماعات التنسيقية الفنية بمشاركة الجهات الوطنية المعنية برئاسة مجموعات النتائج، وذلك ضمن الأعمال التحضيرية للاجتماعات السنوية التي يتم عقدها علي مستوي مجموعات النتائج الفنية للعام ٢٠٢٤، وتمهيدا لعقد اجتماع لجنة التسيير المشتركة خلال الفترة المقبلة.

مجلس محافظي بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس

تشارك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك والمنعقد تحت عنوان " الاستثمار في مستقبل مستدام"، بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا.