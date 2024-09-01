التموين: إيقاف 7 آلاف بطاقة تموينية

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه فى حالة ظهور رسالة لأى مواطن على بون صرف الخبز بمضمون "سوف يتم إيقاف بطاقة التموين فى موعد أقصاه 31 أغسطس 2024"، سيكون ذلك بسبب وجود أفراد على 7169 بطاقة تموينية، ذى درجة قرابة غير معرفة، وعلى المواطن التقدم إلى مكتب التموين بصورة البطاقة والرقم القومى لأصحاب البطاقة لإثبات درجة القرابة، حيث سيتم تطبيق القرار خلال ساعات نظرا لأن اليوم هو نهاية المهلة التى أعلنت عنها الوزارة.

وسيتم فحص المستندات المقدمة من المواطن ومطابقة تلك المستندات بالأفراد المقيدين بـ البطاقة التموينية الخاصة بالمواطن، ويتم إرسال كل الحالات إلى ديوان عام الوزارة فى كشوف موضح بها اسم صاحب البطاقة والرقم القومى ورقم البطاقة التموينية، وأيضا أسماء المستفيدين من الدعم والرقم القومى، وصلة القرابة.

وتضمن القرار أنه فى حالة وجود أحد الأفراد ليس له صلة قرابة بأفراد الأسرة يتم حذفه، وإرسال تلك الحالات إلى ديوان عام الوزارة فى كشف موضح به اسم صاحب البطاقة وأيضا رقم بطاقة التموين، والشخص المستفيد الذى ليس له صلة قرابة بأفراد الأسرة والرقم القومى له.