بمناسبة العام الدراسي.. البريد: خصم 25% على أسعار الخدمات البريدية الداخلية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البريد المصري تقديم نسبة خصم 25% للمواطنين على أسعار الخدمات البريدية الداخلية والتى تشمل "خدمة وصلها، والبريد السريع، وخدمة Easy box"، اعتباراً من 1 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر، وذلك للعملاء من "الأفراد فقط" بمناسبة بداية العام الدراسى الجديد، بما يساهم فى تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.

ويمكن الاستفادة من الخدمات المشار إليها من خلال جميع مكاتب البريد ومركز خدمة العملاء "call center"، ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول "وصلها"، وذلك فى إطار دعم خطط الدولة الهادفة إلى التسهيل على المواطنين، وسعى البريد المصرى نحو تقديم أفضل الخدمات والمزايا للمواطنين.