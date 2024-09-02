شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم.. انخفاض في البنوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل البنوك المصرية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين.
سعر الريال في البنك المركزي المصري
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 12.92 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك الأهلي المصري
وبلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 12.90 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك مصر
وانخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر إلى 12.90 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الإسكندرية
وتراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية إلى 12.92 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك قناة السويس
وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، 12.88 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك التجاري الدولي
وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي، 12.87 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي
وانخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي، إلى 12.88 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.
سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 12.94 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الكويت الوطني
وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الكويت الوطني، 12.85 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك قطر الوطني
وانخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قطر الوطني إلى 12.83 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.