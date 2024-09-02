شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم.. انخفاض في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

سعر الريال في البنك المركزي المصري

سعر الريال في البنك الأهلي المصري

سعر الريال في بنك مصر

سعر الريال في بنك الإسكندرية

سعر الريال في بنك قناة السويس

سعر الريال في البنك التجاري الدولي

سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي

سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال في بنك الكويت الوطني

سعر الريال في بنك قطر الوطني

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل البنوك المصرية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين.سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 12.92 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 12.90 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.وانخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر إلى 12.90 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.وتراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية إلى 12.92 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، 12.88 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي، 12.87 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.وانخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي، إلى 12.88 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 12.94 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الكويت الوطني، 12.85 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع.وانخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قطر الوطني إلى 12.83 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.