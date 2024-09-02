الاقتصاد

النفط يواصل خسائره وسط احتمالات زيادة إمدادات “أوبك+” وضعف الطلب العالمي

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

واصلت أسعار النفط خسائرها، اليوم الإثنين، مع تقييم المستثمرين زيادة إنتاج “أوبك+” المقررة في أكتوبر مقابل انخفاضٍ حادٍ في إنتاج ليبيا، وسط ضعف الطلب في الصين والولايات المتحدة؛ أكبر مستهلكي النفط في العالم.

وبحلول الساعة 01:08 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 57 سنتاً أو 0.7% إلى 76.36 دولار للبرميل، فيما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 50 سنتاً أو 0.7% إلى 73.05 دولار للبرميل.

تأتي هذه الخسائر بعد انخفاضٍ بنسبة 0.3% لخام برنت الأسبوع الماضي، وتراجع بنسبة 1.7% لخام غرب تكساس الوسيط.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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