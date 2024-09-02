الاقتصاد

وزير النقل والخدمات اللوجستية يبحث مع نظيره القبرصي سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، بمعالي وزير النقل والاتصالات والأشغال القبرصي ألكسيس فافيديس، بحضور رئيس البعثة بسفارة خادم الحرمين الشريفين نواف بن معزي البديوي، وذلك في مستهل زيارة معالي المهندس الجاسر الرسمية لجمهورية قبرص.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل والخدمات اللوجستية، ومناقشة عددٍ من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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