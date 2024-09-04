شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصناعات الهندسية: النصر للسيارات قادرة على تصنيع مركبات كهربائية والان مع تفاصيل الخبر

‏كشف المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن شركة النصر للسيارات قادرة الآن بعد تطويرها على تصنيع مركبات كهربائية متنوعة، تساهم في توفيرها للسوق المحلي كبديل عن الاستيراد، ولاسيما في ظل التوجه العالمي نحو التوسع في تصنيع تلك النوعية من المركبات‬.

‏أضاف أن النصر للسيارات باتت الآن مؤهلة لتصنيع السيارات ولا تحتاج فقط إلا إلى شريك اجنبي لديه الخبرات والإمكانيات والمعرفة والقدرة على عملية التصنيع داخل خطوط النصر للسيارات، بحيث يتم في المرحلة الأولى عملية التجميع ثم في المرحلة الثانية عملية التصنيع، لافتا أن هذا الأمر يحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة فى الشركة، سواء من الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أو من وزارة قطاع الأعمال العام.

‏وشدد خالد الفقي، على أهمية التركيز لتصنيع السيارات الكهربائية، وليس تقليدية لأن العالم حاليا يتجه إلى تصنيع سيارات كهربائية، خاصة أن السيارات التقليدية سبقتنا فيها العديد من دول المنطقة على رأسها المغرب في تصنيع تلك النوعية من السيارات، وتحقيق صادرات ضخمة منها، وبالتالي فإن الفرصة مواتية أن تتبوأ مصر مكانة كبيرة في تصنيع وتصدير السيارات الكهربائية إلى قارة إفريقيا.