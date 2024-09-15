غرق قارب مكتظ بالركاب في نيجيريا يسفر عن عشرات الضحايا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات النيجيرية عن غرق 41 شخصًا بعد انقلاب قاربهم في نهر بولاية زمفرة، شمال نيجيريا القارب، الذي كان يحمل 53 مزارعًا في طريقهم إلى أراضيهم عبر نهر غومي، انقلب بسبب حمله الزائد.

وأكد الحاكم السياسي لمنطقة غومي، نعم الله موسى، أن "عمليات البحث لا تزال جارية للعثور على 41 راكبًا مفقودًا"، مشيرًا إلى أن "12 شخصًا فقط تم إنقاذهم فور وقوع الحادث". وأضاف موسى أن "القارب كان محملاً بأكثر من طاقته، ما تسبب في انقلابه وغرقه".

وفي بيان صادر عن الرئيس بولا أحمد تينوبو، أعرب عن "تعاطفه العميق" مع عائلات الضحايا، مؤكداً أن "أكثر من 40 مزارعًا لقوا حتفهم في الحادث". وشدد تينوبو على تقديم "دعم للضحايا" سواء من حادث الغرق أو الفيضانات التي ضربت المنطقة مؤخرًا، وأدت إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص.

وتعد نيجيريا واحدة من الدول التي تشهد بشكل متكرر حوادث غرق المراكب، خاصة خلال موسم الأمطار، ويعزى ذلك غالبًا إلى تجاوز حمولة القوارب، وسوء الصيانة، وعدم الالتزام بمعايير السلامة. وكان الشهر الماضي قد شهد غرق قارب آخر في ولاية سوكوتو المجاورة، مما أدى إلى وفاة 30 مزارعًا.

نجل ترامب يكشف تفاصيل محاولة اغتيال ترمب

كشف جونيور دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق، عن تفاصيل حول محاولة اغتيال محتملة استهدفت والده، مشيرًا إلى أن السلطات عثرت على بندقية بالقرب من موقع إطلاق النار وألقت القبض على مشتبه به.

وكتب ترامب الابن على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "تم إطلاق أعيرة نارية في ملعب الغولف الخاص بوالدي في ويست بالم بيتش، فلوريدا. ووفقًا لتقارير من قوات إنفاذ القانون المحلية، تم العثور على بندقية AK-47 مخبأة في الأحراش القريبة من الموقع."

وأضاف ترامب جونيور أن السلطات ألقت القبض على شخص مشتبه به على خلفية الحادث.

يأتي هذا الكشف بعد تصريحات عضوة الكونغرس مارجوري تايلور غرين التي أكدت تعرض المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب لمحاولة اغتيال جديدة، مشيرة إلى أنه لم يُصب بأي أذى وأنه في صحة جيدة.

من جانبه، أوضح فريق ترامب أن الحادث وقع بالقرب من مكان تواجده، لكنه لم يتعرض لأي خطر مباشر. في المقابل، ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" نقلاً عن مصادرها أن حادث إطلاق النار لا يبدو مرتبطًا بمحاولة استهداف ترامب بشكل مباشر.

السلطات المحلية تواصل التحقيقات في الحادث وسط تساؤلات متزايدة حول طبيعة التهديدات الأمنية التي تواجه الرئيس السابق خلال حملته الانتخابية.