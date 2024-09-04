مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12180.37 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 12.90 نقطة ليقفل عند مستوى 12180.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 450 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 117 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأسماك، والباحة، ومجموعة صافولا، والشرقية للتنمية، وحلواني إخواني الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنابيب الشرق، والزامل للصناعة، والبحر الأحمر، وريدان، ومبكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 7.60% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، والصناعات الكهربائية، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، ومجموعة صافولا، وأميانتيت، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 153.15 نقطة ليقفل عند مستوى 26044.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.

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