«أرامكو»: لا نخطط لزيادة حصتنا في «هورس باورترين»

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في أرامكو السعودية ياسر المفتي، أن الشركة لا تخطط لزيادة حصتها البالغة 10% في مشروع المحركات الحرارية المشترك (هورس باورترين).

وأضاف المفتي أن الحصة الحالية تلبي جميع الأهداف المالية والإستراتيجية للشركة.وذكر أن الشركة تواصل استكشاف المزيد من الفرص لتعزيز وجودها في قطاع تكرير الخام وتوزيع المنتجات النفطية، وفقا لـ(رويترز).

وأشار إلى أن الشركة تعمل على مزيد من صفقات الاستحواذ، مبيّناً أن قطاع المصب هو المجال الذي توجد فيه فرص للاستحواذ، بالإضافة إلى قطاع الغاز الطبيعي المسال حالياً، حيث يوجد لدى الشركة أهداف وأسواق تعمل على استغلال هذه الفرص فور ظهورها.

وكانت أرامكو وقعت في شهر يونيو الماضي، من خلال شركة تابعة ومملوكة لها بالكامل، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 10% في شركة هورس باورترين المحدودة، الشركة العالمية الجديدة المتخصصة في حلول نقل الحركة.

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