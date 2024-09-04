بداية التعاملات.. تعرف على أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت صحيفة "اليوم السابع" أسعار الذهب في مصر، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع"، فقد هبط سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم بنحو 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3385 جنيهاً للجرام بدون مصنعية، وهو أدنى سعر الذهب في مصر منذ أكثر من شهر.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3869 جنيها.

عيار 21 يسجل 3385 جنيها.

عيار 18 يسجل 2901 جنيها.

الجنيه الذهب 27080 جنيها.

وتراجع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2487 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.23%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.