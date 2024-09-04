شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «كابلات الرياض» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 149,717,500، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال.

وأفاد بأن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%، فيما سيكون تاريخ الأحقية: 1446-03-16 الموافق 2024-09-19، فيما سيكون تاريخ التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الأحقية. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع تقدر بنحو 224.576 مليون ريال.وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 149,717,500، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال.وأفاد بأن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%، فيما سيكون تاريخ الأحقية: 1446-03-16 الموافق 2024-09-19، فيما سيكون تاريخ التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الأحقية.