الاقتصاد

توزيع أرباح على مساهمي «كابلات الرياض» عن النصف الأول من 2024

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اليوم - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «كابلات الرياض» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع تقدر بنحو 224.576 مليون ريال.
وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 149,717,500، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال.
وأفاد بأن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%، فيما سيكون تاريخ الأحقية: 1446-03-16 الموافق 2024-09-19، فيما سيكون تاريخ التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الأحقية.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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