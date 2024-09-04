الاقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 262.25 ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في .. عيار 21 يسجل 262.25 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، عن آخر مستويات سجلها المعدن النفيس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، 299.71 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 274.74 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 262.25 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، 224.79 ريال.

سعر الذهب اليوم في السعودية

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية، 174.83 ريال.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية إلى 149.85 ريال.

سعر الذهب في السعودية

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية 9321 ريالا.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية 2098 ريالا.
وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية 299.709 ألف ريال.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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