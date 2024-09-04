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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 262.25 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، عن آخر مستويات سجلها المعدن النفيس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، 299.71 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 274.74 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، 224.79 ريال.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية إلى 149.85 ريال.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية 2098 ريالا.
وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية 299.709 ألف ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، 299.71 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية، 274.74 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 262.25 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، 224.79 ريال.
سعر الذهب اليوم في السعوديةوبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في السعودية، 174.83 ريال.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية إلى 149.85 ريال.
سعر الذهب في السعوديةوسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية 9321 ريالا.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية 2098 ريالا.
وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في السعودية 299.709 ألف ريال.