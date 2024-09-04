شكرا لقرائتكم خبر عن بجوائز تصل لمليون دولار.. السعودية تستضيف نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.