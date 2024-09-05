شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 5-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 5-9-2024.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: العربية للخزف-سيراميكا ريماس، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والعالمية للاستثمار والتنمية، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، وفتنس برايم للأندية الصحية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تخسر 12 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 12 مليار جنيه عند مستوى 2.115 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 123.7 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 90.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.94%، والعرب على 3.38%، واستحوذت المؤسسات على 18.21% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.78%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 72.4 مليون جنيه، 4.1 مليار جنيه، 30.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 126.6 مليون جنيه، 891.2 ألف جنيه، 4 مليارات جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 31029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 37997 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13453 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7254 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 10351 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3006 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 7498 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1773 نقطة.

وصعدت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 71 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 34.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.25%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 4.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.50%.

- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بسعر إغلاق 13.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.74%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 17 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 7.59%.

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 29.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.39%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 5.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.68%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 32.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.46%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 3.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.28%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.361 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.73%.

- إيديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 27.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.73%.