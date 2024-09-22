دوبوا يتفوق على جوشوا ويحتفظ بلقب الاتحاد الدولي للملاكمة للوزن الثقيل

الرياص - اسماء السيد - لندن : تفوق البريطاني دانيال دوبوا على مواطنه أنتوني جوشوا بالضربة القاضية السبت على ملعب ويمبلي في لندن، محتفظا بلقب الاتحاد الدولي للملاكمة (آي بي أف) للوزن الثقيل.

وفرض ابن الـ27 عاما تفوقه منذ البداية وأسقط مرات عدة مواطنه الفائز مرتين باللقب العالمي الموحد للوزن الثقيل.

وبعد 59 ثانية فقط على انطلاق الجولة الخامسة، وجه دوبوا الضربة القاضية لمواطنه البالغ من العمر 34 عاما.

وتوجه دوبوا إلى الجمهور الغفير الحاضر في ملعب "ويمبلي"، قائلا "ليس لدي سوى بضع كلمات لأقولها: ألم تستمتعوا؟ أنا مصارع. محارب حتى النهاية. أريد الوصول إلى أعلى مستوى في هذه اللعبة والوصول إلى أقصى إمكاناتي".

وأضاف "قطعت رحلة مليئة بالتقلبات. حان وقتي... لن أتوقف حتى أصل إلى قمة إمكاناتي".

وفي حزيران/يونيو، قرر الأوكراني أولكسندر أوسيك التخلي عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة بعد أسابيع فقط من حصوله على لقب بطل العالم للوزن الثقيل الموحّد.

وأحرز ابن الـ37 عاماً في 19 أيار/مايو أوّل لقب عالمي موحّد للوزن الثقيل في 25 عاماً، بتغلّبه على البريطاني تايسون فيوري بقرار منقسم من القضاة.

وجمع الأوكراني بين حزام الاتحاد الدولي للملاكمة (آي بي أف) والمنظمة العالمية للملاكمة (دبليو بي أو) والرابطة العالمية للملاكمة (دبليو بي أيه) والمجلس العالمي للملاكمة (دبليو بي سي) عندما تغلّب على فيوري في السعودية.