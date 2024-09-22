أرسنال يواجه السيتي وقمة إنتر وميلان وكأس إنتركونتيننتال.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 22 سبتمبر 2024، العديد من المباريات التي ستشغل محبي الساحرة المستديرة، بدءًا من القارة الإفريقية وصولًا إلى الدوريات الأوروبية الكبرى.

وتتصدر بطولة كأس إنتركونتيننتال المشهد، حيث يلتقي العين الإماراتي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي في مواجهة مثيرة، والفائز من هذه المباراة سيواجه الأهلي في مواجهة قوية على استاد القاهرة.

ويشهد الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهات قوية، أهمها مباراة مانشستر سيتي وآرسنال، والتي تعد من أقوى مباريات الجولة، كما ستشهد الليلة مواجهة بين برايتون ونوتينجهام فورست.

ويشهد الدوري الإسباني ايضا مواجهات مثيرة، أبرزها مباراة برشلونة وفياريال، حيث يسعى البارسا إلى مواصلة انتصاراته.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

كأس إنتركونتيننتال

العين ضد أوكلاند سيتي، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD Sports 1 HD".

الدوري الإنجليزي الممتاز

برايتون ضد نوتينجهام فورست، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مانشستر سيتي ضد آرسنال، الساعة 30:6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإسباني

خيتافي ضد ليجانيس، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

أتلتيك بلباو ضد سيلتا فيجو، الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

فياريال ضد برشلونة، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

رايو فاليكانو ضد أتلتيكو مدريد، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

الدوري الإيطالي

فيورنتينا ضد لاتسيو، الساعة 1:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

مونزا ضد بولونيا، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

روما ضد أودينيزي، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

إنتر ميلان ضد ميلان، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

الدوري الألماني

باير ليفركوزن ضد فولفسبورج، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

شتوتجارت ضد بوروسيا دورتموند، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

سانت باولي ضد لايبزيج، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

الدوري الفرنسي

موناكو ضد لوهافر، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

بريست ضد تولوز، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 3".

آنجيه ضد نانت، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

مونبيليه ضد أوكسير، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

أولمبيك ليون ضد أولمبيك مارسيليا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "Sport TV6 Portugal".

كأس خادم الحرمين

الأخدود ضد العربي، الساعة 6:35 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الوحدة ضد الفيصلي، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القادسية ضد العروبة، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

دوري أبطال إفريقيا

ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي ضد إينوجو رينجرز النيجيري، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

أسكو كارا التوغولي ضد دجوليبا المالي، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ميلو الغيني ضد أبيدجان الإيفواري، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الجيش الملكي المغربي ضد المريخ السوداني، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الهلال السوداني ضد سان بيدرو الإيفواري، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

كأس الكونفدرالية الإفريقية

سيمبا التنزاني ضد الأهلي الليبي، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ديناموز الزمبابوي ضد أورابا البتسواني، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

فيتا كلوب الكونغولي ضد ستيلينبوش الجنوب إفريقي، الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

سانت إلوي الكونغولي ضد أونزي الأنجولي، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

أوثو دويو الكونغولي ضد بلاك بولز الموزمبيقي، الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

إنييمبا النيجيري ضد اتوال البوركينابي، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

المصري ضد الهلال الليبي، الساعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".

أسيك ميموزا الإيفواري ضد كارا التوغولي، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

اتحاد الجزائر ضد الملعب التونسي، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

جراف دي داكار السنغالي ضد راسينغ الإيفواري، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.