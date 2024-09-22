زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات سلاح الجو قامت باستهداف عشرات الأهداف، شملت منصّات إطلاق قذائف ومبان عسكريّة لـ"حزب الله"، في مناطق عدّة في جنوب لبنان صباح اليوم".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "خلال اللّيل، أغارت طائرات سلاح الجو على منصّات إطلاق قذائف صاروخيّة ومواقع عسكريّة في مناطق عدّة في جنوب لبنان"، مؤكّدًا أنّ "الجيش يواصل ضرب قدرات حزب الله".
وكان قد أفاد أدرعي صباح اليوم، بأنّ "حزب الله أطلق نحو 115 تهديدًا جوّيًّا نحو المناطق المدنيّة في شمال إسرائيل"، لافتًا إلى أنّ الجيش يهاجم في هذه الأثناء أهدافًا لـ"حزب الله" في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عشرات الأهداف بجنوب لبنان شملت منصات إطلاق قذائف ومبان لحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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