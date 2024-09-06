هل سيتم حذف من يمتلك تكييف من بطاقة التموين؟.. برلماني يحسم الجدل

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، حقيقة حذف المواطن الذي يملك أكثر من تكييف من البطاقة التموينية.

وقال «محسب» في مداخلة هاتفية تليفزيونية، إن تحويل الدعم العيني إلى نقدي لم يتم تطبيقه بعد، إذ يخضع الموضوع للمناقشة خلال جلسات الحوار الوطني للتوافق عليه، موضحا أن الحوار الوطني لم يستقر بعد على حسم مسألة الدعم، خاصة أن هناك من المعلومات المغلوطة التي انتشرت عن الموضوع خلال الأيام الأخيرة.

نفى محسب، رفع المواطن الذي يملك أكثر من تكييف من البطاقة التموينية، كما نفى أيضًا الأخبار المتداولة حول رفع المواطن الذي يملك سيارة أو المواطن صاحب الاستهلاك الكبير في الكهرباء من بطاقات التموين.

وأكد عضو مجلس النواب أن القرار النهائي بشأن تطبيق الدعم النقدي لن يتم إلا بتوافق جميع القوى السياسية في المجتمع عن طريق الحوار الوطني.