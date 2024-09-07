انخفاض في سعر الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر، مع بداية تعاملات اليوم السبت، حيث تراجع الجرام 20 جنيها مقارنة بمستواه في تعاملات أمس الجمعة.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2253 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2897 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3380 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3863 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 27040 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2497 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، مع بداية تعاملات السبت بانخفاض 19.35 دولار بنسبة 0.77% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.