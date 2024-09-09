شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد النطاق السعري لاكتتاب الجادة الأولى في نمو بين 5.7 و6 ريالات للسهم والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إنه تم تحديد النطاق السعري بين 5.7-6 ريالات للسهم الواحد.

أخبار متعلقة معيار: بدء التشغيل التجريبي لمصنع المنتجات الأسمنتية والخرسانة الجاهزة في الرياض أديس توقع اتفاقين للاستحواذ على منصتين بحريتين جنوب شرق آسيا الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الخير كابيتال السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة الجادة الأولى للتطوير العقاري نيابة عن الشركة، تحديد النطاق السعري لطرحها المحتمل وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين.وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إنه تم تحديد النطاق السعري بين 5.7-6 ريالات للسهم الواحد.وأضافت أن فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين تبدأ يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 وتستمر لمدة خمسة (5) أيام تنتهي بانتهاء يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024.