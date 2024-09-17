شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب ارتفاع معدل تشغيل مصافى التكرير الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

تحسن أداء صناعة تكرير النفط الخام العالمية خلال الربع الثاني من عام 2024 حيث ارتفعت كميات المنتجات النفطية المكررة من المصافي العالمية بنحو 460 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق لتصل إلى حوالي 81.2 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع بنحو 440 ألف برميل يوميا على أساس سنوي وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك".

في هذا السياق، ارتفعت المنتجات النفطية المكررة من مصافي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 420 ألف برميل يوم مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 36.1 مليون بي ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انتعاش نشاط مصافي التكرير في الولايات المتحدة الأمريكية ليرتفع إنتاجها من المنتجات النفطية المكررة بنحو 930 ألف برميل يوميا.



وفي هذا السياق، تشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى ارتفاع معدل تشغيل مصافي التكرير خلال شهري أبريل ومايو 2024 ليصل إلى أعلى مستوى مسجل له منذ شهر يونيو 2023 وهو %95.4% في الأسبوع الأخير من شهر مايو الذي شهد معالجة مصافي التكرير الأمريكية لأكبر كمية من النفط الخام منذ شهر ديسمبر 2019 بلغت حوالي 17.1 مليون برميل يوميا.

ويأتي هذا الارتفاع في معدل تشغيل مصافي التكرير لتلبية الطلب المتزايد على الوقود، تزامناً مع بدء موسم القيادة والسفر الصيفي، هذا وكان للإعصار beryl الذي اجتاح ولاية تكساس في شهر يوليو تأثير ضئيل على المصافي الواقعة على ساحل الخليج الأمريكي.