شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودي يغلق متراجعاً عند 11963 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية