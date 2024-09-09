الاقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودي يغلق متراجعاً عند 11963 نقطة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الإثنين على تراجع بنسبة 0.2 % ليغلق عند 11963 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.8 مليار ريال.
وتراجع سهم الأهلي السعودي، بنسبة 1 % عند 34.40 ريال.
وأنهت أسهم در الأركان، وبن داود، وأمريكانا، والسعودي الألماني، وسينومي ريتيل، ورعاية، وأنابيب الشرق، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و4 %.
وأغلق سهم بنك الرياض، عند 25.35 ريال (- 2 %)، وسط تداولات بلغت نحو 7.8 مليون سهم تضمنت صفقة خاصة بنحو 4.9 مليون سهم.
وتصدر سهم صادرات، تراجعات السوق اليوم، بنسبة 10 % عند 2.75 ريال، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية.
في المقابل، ارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 87.90 ريال.
وارتفعت أسهم البحر الأحمر، وثمار، وشمس، والباحة، والأصيل، والكابلات ، بنسب تراوح بين 5 و9%.
وتصدر سهم الأسماك، ارتفاعات السوق اليوم بنسبة 10 % عند 27.75 ريال، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 6 ملايين سهم، وبقيمة 163 مليون ريال.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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