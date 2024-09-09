شكرا لقرائتكم خبر عن شركة لجام للرياضة تفتتح مركزاً جديداً للرجال في مدينة بريدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لجام للرياضة افتتاح مركز جديد للرجال في مدينة بريدة، وذلك يوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر 2024.
وأوضحت الشركة في بيان له على تداول، أن المركز يقع على طريق محمد بن فوزان السابق، حي الحزم، في مدينة بريدة، وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية (وقت اللياقة)، ويتضمن جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة، كما سيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وذكرت الشركة أن الأثر المالي سوف يظهر اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024، مشيرةً إلى أنه سيتم إصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.
وأوضحت الشركة في بيان له على تداول، أن المركز يقع على طريق محمد بن فوزان السابق، حي الحزم، في مدينة بريدة، وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية (وقت اللياقة)، ويتضمن جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة، كما سيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وذكرت الشركة أن الأثر المالي سوف يظهر اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024، مشيرةً إلى أنه سيتم إصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.