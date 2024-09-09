الاقتصاد

شركة لجام للرياضة تفتتح مركزاً جديداً للرجال في مدينة بريدة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لجام للرياضة افتتاح مركز جديد للرجال في مدينة بريدة، وذلك يوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر 2024.
وأوضحت الشركة في بيان له على تداول، أن المركز يقع على طريق محمد بن فوزان السابق، حي الحزم، في مدينة بريدة، وسيعمل المركز تحت العلامة التجارية (وقت اللياقة)، ويتضمن جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة، كما سيحتوي المركز على التجهيزات عالية المواصفات وكذلك أحدث التصاميم للصالات.
وذكرت الشركة أن الأثر المالي سوف يظهر اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024، مشيرةً إلى أنه سيتم إصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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