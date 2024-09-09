شكرا لقرائتكم خبر عن عطاء التعليمية تُجدد اتفاقية تسهيلات مصرفية تبلغ 510.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عطاء التعليمية عن تجديد إتفاقية تسهيلات مصرفية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك السعودي للاستثمار، بقيمة تبلغ 510.5 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أنه تم الحصول على التسهيلات بتاريخ 9 سبتمبر 2024، وتبلغ مدتها 10 سنوات، وهي مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك.

وبيّنت أن التسهيلات تأتي كتمويل تحت الطلب بغرض استحواذ وبناء مجمعات تعليمية ودعم رأس المال العامل.

وأشارت إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.