أسعار تذاكر وشروط دخول حفل محمد العلايلي في الساقية

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان محمد العلايلي وفرقته الموسيقية، لإحياء حفل غنائي بساقية عبدالمنعم الصاوي، في الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، وسعر التذكرة ٢٠٠ جنيه.
ومن المقرر أن يقدم العلايلي، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
شروط دخول الحفلات في الساقية:
- دخول الأطفال ابتداء من 6 سنوات تذكرة كاملة وعلى ولى الأمر ضمان هدوء الطفل وقت الحفل وفى حال حدوث أي ضوضاء عليه اصطحاب الطفل للخارج.
- ممنوع منعًا باتًا دخول الأطفال أقل من 6 سنوات لأي حفل ما عدا الحفلات المخصصة للأطفال.
- الالتزام بالمقاعد حسب الرقم الموجود فى تذكرة الحفل.
- غير مسموح بالاسترجاع أو استبدال التذاكر.
- غير مسموح بالتصوير نهائيًا أو البث المباشر