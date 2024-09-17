أسعار تذاكر وشروط دخول حفل محمد العلايلي في الساقية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان محمد العلايلي وفرقته الموسيقية، لإحياء حفل غنائي بساقية عبدالمنعم الصاوي، في الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، وسعر التذكرة ٢٠٠ جنيه.

ومن المقرر أن يقدم العلايلي، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

شروط دخول الحفلات في الساقية: