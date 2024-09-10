شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ كومل تحصل على موافقة لتمويل إنشاء مصنع أدوية بـ 50.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة كومل عن حصول شركتها التابعة المملوكة بالكامل -شركة مصنع كومل، شركة ذات مسؤولية محدودة، على موافقة أو خطاب التزام من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء مصنع أدوية -شركة مصنع كومل بقيمة 50.7 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن مدة التمويل 6 سنوات مع فترة سماح تصل إلى 6 سنوات، ويتم سداد القرض على أقساط نصف سنوية غير متساوية القيمة وبعدد 14 قسطاً تبدأ في 15 فبراير 2030 ووفقاً لجدول السداد المتفق عليه.

وبينت أنه تم رهن كافة الأصول الثابتة المتعلقة بالمشروع وتقديم ضمانات شخصية كضمانات مقدمة مقابل التمويل، مشيرة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.