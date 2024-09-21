اخبار السعوديه

شاهد| مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني 94 في مكة المكرمة

0 نشر
واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني 94 في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت مكة المكرمة مظاهر عديدة للاحتفاء باليوم الوطني الـ94 الذي يوافق الـ23 من سبتمبر الجاري.
وتزينت شوارع وميادين وأنفاق العاصمة المقدسة بالأعلام، كما نفذت أمانة العاصمة المقدسة العديد من أعمال الإضاءة والتزيين احتفاءً بيوم الوطن.
الاحتفاء باليوم الوطني 94 في مكة المكرمة - واس

اليوم الوطني الـ94

وشملت الأعمال تركيب أكثر من 1500 علم في جميع أنحاء العاصمة المقدسة، وتشغيل العديد من الشاشات الإلكترونية وتغذيتها بالتصاميم المعبرة والمتوافقة مع هوية اليوم الوطني، ابتهاجاً بهذه المناسبة.
الاحتفاء باليوم الوطني 94 في مكة المكرمة - واس

كما أطلقت الأمانة العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة بمواقع متفرقة بالعاصمة المقدسة، بمشاركة الجهات المعنية، والقطاع الخاص، للاحتفاء بالمناسبة، بالإضافة إلى تجهيز الحدائق والمتنزهات ومواقع الاحتفالات.
الاحتفاء باليوم الوطني 94 في مكة المكرمة - واس
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا