شكرا لقرائتكم خبر عن وقود الطائرات.. التكلفة الأكبر في النفقات التشغيلية لشركات الطيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينذر تقلب أسعار النفط العالمية بارتفاع نفقات شركات ورحلات الطيران، إذ يشكل وقود الطائرات التكلفة الأكبر لشركات الطيران التجارية والجزء الأكبر من النفقات التشغيلية لأي رحلة وهو رقم يصبح أكثر أهمية كلما طالت مدة الرحلة وبالتالي، فإن الفن الدقيق لشراء الوقود في الوقت المناسب أصبح جزءًا بالغ الأهمية من استراتيجية شركات الطيران، وفق ما ذكرت منصة سيمبل فلاينج. تقلب أسعار وقود الطيران وبحسب محللين فإن الأمر يصل إلى أن يحدد في بعض الأحيان الفارق بين شركة طيران ناجحة وشركة طيران فاشلة.

مع وجود مئات الموردين على مستوى العالم تراقب شركات الطيران الأسواق بعناية لتحليل المكان الذي قد تجد فيه أدنى سعر لوقودها الثمين.

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وعلاوة على ذلك، بما أن وقود الطائرات يأتي من النفط الخام فإن أسعار الطاقة العالمية على نطاق واسع غالبًا ما تكون مصدرًا لأي تغيير كبير قد يطرأ على سعر وقود الطائرات. التنبؤ بحركة سوق النفط على مدى السنوات القليلة الماضية، كافحت شركات الطيران للتنبؤ بحركات سوق النفط الديناميكي والذي شهد ضغوطًا عدة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الوقود تدريجيًا منذ الوباء والضغط على شركات النقل الجوي قررت شركة الطاقة البرازيلية العملاقة "بتروبراس" مؤخرًا الإعلان عن انخفاض بنسبة 10٪ في سعر وقود الطيران التجاري.

مع حساسية السوق لأي تحول صغير في أسعار الوقود من المهم تحليل أسباب وتأثيرات هذا التحول الكبير. أهمية وقود الطائرات للشركات يعد وقود الطائرات سلعة بالغة الأهمية في العالم ويتم تسعيره عادة من خلال أسواق السلع المتداولة من خلال وقود الديزل منخفض الكبريت، والذي يتمتع بثبات مماثل.

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وفقًا لتقرير صادر "آيرلاينز فور أمريكا" يمثل إنتاج وقود الطائرات 10% من إجمالي إنتاج النفط المكرر المولد في الولايات المتحدة كل عام. تكنيك الشركات مع الوقود تواجه شركات الطيران حالة عدم اليقين بشأن وقود الطائرات وسط الصراعات والضغوط البيئية حيث تغيرت بيئة أسعار الوقود بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

بعد شحن الوقود عبر خطوط الأنابيب المخصصة لذلك، يشق الوقود طريقه في النهاية إلى المطارات المهمة في أي بلد ثم إلى الطائرات التجارية. التحكم في مشتريات وقود الطائرات وخلال هذه العملية، غالبًا ما ينتظر الوقود في مستودعات تخزين متعددة مختلفة مما يسمح لشركات النقل بتحميل الوقود وتقليص مشترياته خلال أوقات ارتفاع وانخفاض الأسعار.

وبسبب سهولة النقل ووفرة الإنتاج، تشتري شركات الطيران الأمريكية الوقود عادة من المصافي المحلية التي قد تخصص بعض الوقود الفائض للتصدير.

ولكن في مختلف أنحاء العالم النامي، يؤدي هذا النوع من العمليات إلى ظروف سوقية مختلفة. تحول في سوق النفط العالمية وفي وقت سابق، رفعت شركة بتروبراس أسعار وقود الطائرات بنحو 3% على الأرجح استعدادًا لموسم سفر مزدحم حيث ستطلب شركات الطيران وقودًا إضافيًا.

وسارعت شركات النفط العملاقة إلى الإشارة في يونيو إلى أن الأسعار لا تزال منخفضة بنحو 6% منذ بداية عام 2024.

ولكن على الرغم من توقعات بتروبراس بارتفاع الطلب خلال أشهر الصيف فقد تباطأت عمليات الشراء خلال تلك الفترة.

شهدت الصين، وهي واحدة من أكبر مستوردي وقود الطائرات في العالم، انخفاض وارداتها بنحو 11% وهذا إلى جانب حقيقة أن عملة البرازيل انخفضت بنحو 7% خلال الصيف مقابل الدولار وربما كان الدافع وراء قرار بتروبراس بخفض الأسعار بشكل ملحوظ.