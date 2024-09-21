شكرا لقرائتكم خبر عن الصين توقف بعض خدمات القطارات في "هاينان" جراء الأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علقت الصين خدمات السكك الحديدية في جزيرة هاينان بجنوب البلاد جزئيًا اعتبارًا من اليوم السبت، وحتى غد الأحد بسبب الأمطار الغزيرة، وفقًا لمنشور على حساب ويبو الرسمي التابع لحكومة مدينة سانيا.

وخفضت الشركة المسؤولة سرعة بعض خطوط السكك الحديدية التي مازالت تعمل لضمان السلامة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأسفر الإعصار ياجي عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 95، كمام تضرر منه 526 ألفا و100، في إقليم هاينان بعدما وصل إلى اليابسة مرتين قبل نحو أسبوعين، وياجي هو أشد إعصار مسجل يضرب البر الرئيسي الصيني في الخريف، بحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية.