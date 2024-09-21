بعد رسالته لها.. شيرين عبد الوهاب تشكر وائل جسار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجهت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب الشكر والتحية للفنان وائل جسار بعد رسالته لها بأحد اللقاءات التلفزيونية وذلك عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”.

قامت شيرين بإعادة مقطع الفيديو الذي قام خلال الفنان وائل جسار بتوجيه رسالة خاصة لها بعد أزماتها الأخيرة وعلقت عليه: “كتر خيرك، انت صديق وغالي عليا، وكلامك ده على راسي من فوق، وأنت كمان كنز وكان لازم تتولد في جيل العمالقة، شكرًا على كلامك الحلو زيك”، ليقوم بعدها الفنان وائل جسار بالرد عليها قائلا: “الكلام ده قليل في حقك أنت أسطورة لا ولن تتكرر وما تحرمناش من صوتك العذب”.

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو ظهر خلاله الفنان وائل جسار وهو يرسل رسالة خاصة للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد أزماتها الأخيرة وعلق: “شيرين انتي كنز وموهبة قديرة جدا، موهبة لا ولن تتكرر وكان لازم تتولد في جيل العمالقة وبوجه لها تحية كبيرة وبقولها قوي نفسك، واحنا عارفينك قوية وانتي قدها وقدود وأزمة وهتعدي ان شاء الله وبنتمني ترجعي بأقرب فرصة على الساحة الفنية وانتي دايمًا موجودة بأغانيكي وأعمالك، ونتمنى حضورك على المسارح وبين الناس يكون في أقرب فرصة”.

تواصل الفنانة شيرين عبد الوهاب طرح عدد من أغاني ألبومها الجديد وسط حذف شركة روتانا لهذه الأغاني نظرًا للنزاع القضائي بينهما مؤخرًا، وأعلنت شيرين بعدها عن طرح أغانيها عبر حساب بعنوان “البوتجاز” عبر تطبيق الفيديوهات “rumble”، عقب مواصلة حذف الأغاني وكان آخرها “قالك نسيني” بعد دقائق من طرحها.

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب تفاصيل أزمتها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مؤكدةً أن من أخلّ ببنود العقد المبرم بينهما هي الشركة نفسها، عندما طرحت أغنيات منفردة لفترة أطول من مدة العقد، بالمخالفة لبنود العقد التي نصت على إصدار ألبوم مجمع يتكون من عشر أغانٍ، موضحة أن الشركة تستفيد من ذلك بإطالة مدة العقد، وبالتالي تحافظ على احتكارها لفترة أطول بكثير من المنصوص عليها، بحسب تصريحات إعلامية.