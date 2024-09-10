شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مليار جنيه خسائر.. بورصة مصر تغلق تعاملاتها على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 16 مليار جنيه ليصل إلى 2.054 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 160.3 مليار جنيه. مؤشر إيجي إكس وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنحو 0.89% محققًا 30104.35 نقاط، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.96% ليصل إلى 7071.56 نقطة.

وامتدت التراجعات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي فقد نحو 1.02% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 10076.87 نقطة.