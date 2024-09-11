شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 25.1% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي؛ ليصل إلى 25.1 % في أغسطس 2024 مقابل 24.4 % في يوليو 2024.

وأفاد البنك المركزي في بيان اليوم، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.9% في أغسطس 2024 مقابل 0.3% في ذات الشهر من العام السابق، وسالب 0.5% معدلاً شهرياً في يوليو 2024. البورصة المصرية من ناحية أخرى، سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 16 مليار جنيه ليصل إلى 2.054 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 160.3 مليار جنيه.