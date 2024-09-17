شكرا لقرائتكم خبر عن غرامات مالية وإزالات.. عقوبات صارمة على مخالفي ضوابط الرسم على الجدران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة البلديات والإسكان عن ضوابط وإجراءات جديدة للكتابة والرسم على الجدران.

وجاءت هذه الخطوة بعد انتشار الكتابات والرسومات العشوائية وغير المنظمة وغير مصرحة من قبل الجهات المعنية في العديد من المدن، مما أثر سلباً على المظهر الجمالي للمدن.

وطرحت الوزارة، ضوابط وإجراءات الكتابة والرسم على الجدران، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف الحد من التشوهات البصرية الناتجة عن الكتابات والرسومات العشوائية في خطوة تهدف إلى تنظيم المشهد الحضري والحد من التشوهات البصرية.

ضوابط جديدة

تضمنت الضوابط الجديدة إلزام كل أمانة بوضع آلية واضحة لتنظيم والإشراف على أعمال الكتابة والرسم والمراقبة والمتابعة، بالإضافة إلى استقبال طلبات الجهات والأفراد ورفع تقارير دورية للجنة تحسين مداخل المدن والميادين.

وحظرت الرسم على المباني الحكومية أو الخاصة من قبل الجهة ذاتها بأي حال من الأحوال دون الحصول على الموافقة والتصريح من قبل الأمانة على سبيل المثال لا الحصر: «مستشفيات - مدارس - حضانات».

ومنعت الرسم من قبل الملاك على جدران وأسوار المباني التجارية دون الحصول على الموافقة والتصريح من قبل الأمانة على سبيل المثال لا الحصر: «ملاعب كرة القدم - ملاعب البادل - أسواق عامة - محلات تجارية».

وأكدت اللائحة على منع الرسم من قبل الملاك على الجدران أو الاسوار والمباني السكنية بأي شكل من الأشكال على سبيل المثال لا الحصر: «أسوار المنازل - أسوار خاصة..» دون الحصول على الموافقة والتصريح من قبل الأمانة، أو الكتابة أو الرسم على الجدران بأي شكل من الأشكال في الأماكن العامة والخاصة الظاهرة للعامة ماعدا ماورد بهذا الدليل. تحسين مداخل المدن

اشترطت اللائحة على المسؤولين في الأمانة رفع جميع طلبات «الكتابة أو الرسم على الجدران» ويجب عرضها ومراجعتها والموافقة عليها بنموذج اعتماد المشاريع لأعضاء لجنة تحسين مداخل المدن والميادين.

وسمحت بالكتابة والرسم المؤقت في أماكن الفعاليات حسب ترخيص الجهة المنظمة للفعالية والصادر من الأمانة على أن تلتزم الجهة بالتنسيق مع الأمانة في الإزالة والصيانة بعد موافقة الأمانة.

وألزمت الجهة المستفيد بصيانة الجدارية إذا تلفت وتهالكت بالتنسيق مع الأمانة سواء بالإزالة أو الصيانة، وكذلك يلتزم الفنان في الأعمال الفردية المصرح لها بالصيانة أو الإزالة للجدارية إذا تلفت وتهالكت بالتنسيق مع الأمانة.

ومنعت الرسم من قبل الأفراد أو الجهات على الممتلكات العامة «المنتزهات العامة - دورات مياه عامة - أثاث الشوارع - الكباري والأنفاق» بأي شكل من الأشكال دون الحصول على ترخيص.

وأوجبت الوزارة بأخذ الموافقة من الأمانة على الكتابة أو الرسم على الجدران في الأماكن العامة أو الخاصة الظاهرة للعامة، فيما ألزمت الجهة أو الفرد المخالف بإزالة الرسومات أو الكتابة على الجدران التي تمت بدون استخراج تصريح من قبل الأمانة.

واشترطت اللائحة على الأمانة بإزالة المخالفة إذا لم تتم الإزالة من قبل الفرد أو الجهة دون الحصول على ترخيص بعد انتهاء المهلة المحددة بعد فرض الغرامة المالية ودفعها بعد رصد المخالفة، وإزالة المخالفة في الأماكن العامة إذا لم يتم التعرف على مرتكب المخالفة سواء فرد أو جهة مع الاحتفاظ بحق الأمانة بالعودة على المتسبب حال معرفته.